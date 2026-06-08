Dérèglement climatique : "il faut que Météo France gagne en moyens"

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", la canicule qui frappe à nouveau une large partie du pays. Mardi, pas moins de cinq ministres étaient au Sénat pour répondre à une mission flash lancée pour faire le point sur l’action du gouvernement face à cette crise. Également à la une cette semaine, les sénateurs qui ont adopt ... é hier le projet de loi sur logement. Avec des modifications du texte pour justement accélérer les travaux d’adaptation aux vagues de chaleur. Et enfin, le Sénat rejette une dernière fois le texte sur le droit à l’aide à mourir avec un dernier mot pour les députés dans quelques jours. Mais d’abord, donc, la gestion de crise¿par le Gouvernement de l'épisode caniculaire. Le Sénat lançait cette semaine une mission flash. Premiers reçus¿: les ministres en première ligne au sein du gouvernement¿: transition écologique, agriculture, éducation nationale, ministres de la Santé.

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