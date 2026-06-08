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Dérèglement climatique : "il faut que Météo France gagne en moyens"

Au programme de cette nouvelle édition de "En direct du Sénat", la canicule qui frappe à nouveau une large partie du pays. Mardi, pas moins de cinq ministres étaient au Sénat pour répondre à une mission flash lancée pour faire le point sur l’action du gouvernement face à cette crise. Également à la une cette semaine, les sénateurs qui ont adopt ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/07/2027

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