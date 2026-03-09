"Zones grises" de l'information : le Sénat enquête

Au programme de cette nouvelle édition de En direct du Sénat : la crise au Proche-Orient et ses conséquences économiques et financières en France. Va-t-on vers une crise durable et des conséquences directes pour les Français ? Retour sur l'audition de Roland Lescure devant les sénateurs. Également à la une cette semaine, le Garde des Sceaux Gérald... Darmanin, qui présentait son projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes. Une mesure provoque déjà la colère de nombreux avocats, notamment la procédure du «plaider coupable». Troisième thème cette semaine : et les auditions qui continuent pour la nouvelle commission d’enquête sur les zones grises de l’information, ces espaces non régulés par l’ARCOM et où les Français s’informent. Audition de célèbres Youtubeurs et créateurs de contenus.

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