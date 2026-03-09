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"Zones grises" de l'information : le Sénat enquête

Au programme de cette nouvelle édition de En direct du Sénat : la crise au Proche-Orient et ses conséquences économiques et financières en France. Va-t-on vers une crise durable et des conséquences directes pour les Français ? Retour sur l'audition de Roland Lescure devant les sénateurs. Également à la une cette semaine, le Garde des Sceaux Gérald...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/04/2027

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