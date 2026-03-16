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Et la santé, ça va ?

Dénatalité : comment inverser la tendance ?

En 2025, la France a enregistré¿moins de 700 000 naissances, un niveau historiquement bas. Pire pour la première fois depuis l'après-guerre, le solde entre naissances et décès est négatif... Une baisse de la natalité amorcée il y a plus de dix ans. Entre problème d'infertilité et choix assumé de ne pas avoir d'enfants, pourquoi fait-on moins de b...

Publié le

Thématique

Santé

Présentateur

Axel De Tarlé

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/05/2028

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