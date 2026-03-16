Dénatalité : comment inverser la tendance ?

En 2025, la France a enregistré¿moins de 700 000 naissances, un niveau historiquement bas. Pire pour la première fois depuis l'après-guerre, le solde entre naissances et décès est négatif... Une baisse de la natalité amorcée il y a plus de dix ans. Entre problème d'infertilité et choix assumé de ne pas avoir d'enfants, pourquoi fait-on moins de b... ébés ? La France est-elle entrée dans un déclin démographique durable ? Et quelles politiques peuvent réellement changer la donne ? Cette semaine, Axel de Tarlé reçoit spécialiste et sénateur pour débattre de la question de la dénatalité. Invités¿: Martin Lévrier, sénateur (RDPi) des Yvelines et Pauline Rossi, professeure d'économie, spécialiste de l'économie de la famille.

Voir plus