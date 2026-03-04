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Décarbonation du secteur aérien : un aéroport montre l'exemple

Depuis quelques années l'aéroport de Marseille Provence est engagé dans une vaste transformation pour réduire son empreinte carbone. Passage en revue des leviers dont il dispose pour aider le transport aérien à réduire ses émissions de CO2.

Publié le

Thématique

Économie

Durée

3mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/09/2026

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