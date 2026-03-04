Décarbonation du secteur aérien : un aéroport montre l'exemple
Pourvu que ça dure +
Depuis quelques années l'aéroport de Marseille Provence est engagé dans une vaste transformation pour réduire son empreinte carbone. Passage en revue des leviers dont il dispose pour aider le transport aérien à réduire ses émissions de CO2.
Automobile : comment aider les Parisiens à passer à l'électrique ?
Pourvu que ça dure +
Occitanie : Cuxac-d'Aude, un laboratoire pour les énergies renouvelables
Pourvu que ça dure +
Stations de ski : comment s'adapter au réchauffement climatique ?
Pourvu que ça dure +