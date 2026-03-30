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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 29 avril 2026

Au programme de cette nouvelle séance des Questions d'actualité au gouvernement : doit-on s’attendre à une pénurie de carburant et de kérosène d’ici l’été ? sujet anxiogène qui s’invitera dans l’hémicycle, avec deux questions : celle du président du groupe socialiste Patrick Kanner qui reviendra certainement sur les bénéfices...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h37mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/04/2029

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