Questions au Gouvernement du 29 avril 2026

Au programme de cette nouvelle séance des Questions d'actualité au gouvernement : doit-on s’attendre à une pénurie de carburant et de kérosène d’ici l’été ? sujet anxiogène qui s’invitera dans l’hémicycle, avec deux questions : celle du président du groupe socialiste Patrick Kanner qui reviendra certainement sur les bénéfices... records engrangés par TotalEnergies sur les trois premiers mois de l’année : 5.4 milliards de dollars, contre 3.9 l’année dernière sur le même trimestre. L’occasion pour le socialiste de réaborder la taxation des superprofits. Et ce sera Sébastien Lecornu qui répondra à Patrick Kanner, car comme la tradition le veut, quand un président de groupe pose une question, c’est le premier ministre qui répond. Deuxième question sur le carburant, adressée au ministre de l’Economie Roland Lescure, et posée par le centriste Vincent Capo-Canellas car si depuis le début du conflit et la flambée des prix à la pompe, le gouvernement se veut rassurant. Les experts de l’énergie eux le sont de moins en moins, et pointent des difficultés croissantes d’approvisionnement avec en première ligne le kérosène. Autre temps fort de la séance, avec une question du sénateur Les Républicains, Roger Karoutchi sur les relations entre la France et l’Algérie, un sujet tendu après que le président de la République ait vivement critiqué il y a deux jours les partisans d’une ligne dur avec le pouvoir algérien, allant jusqu’à parler des "mabouls" qui prônent une rupture avec Alger. Une pique qui a trouvé sa cible, le ministre de l’Intérieur a retorqué qu’à défaut d’avoir le courage d’être ferme avec les dirigeants algériens le président préférait insulter les Français qui refusent de se renier. Une passe d’armes qui animera certainement les débats cet après-midi, et qui s’inscrit dans un contexte où les expulsions de la France vers l’Algérie ont tout juste repris ces dernières semaines. L’avenir de l’audiovisuel public sera également au programme, deux jours après l’adoption du rapport Alloncle, le président de la commission de la culture Laurent Lafon interrogera la ministre de la Culture à ce sujet. Lui qui est l’auteur d’une proposition de loi justement sur l’audiovisuel public, un texte toujours en attente de son deuxième examen à l’Assemblée nationale.

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