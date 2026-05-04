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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 3 juin 2026

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Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement,  3 questions sur les violences qui ont eu lieu à la suite de la victoire du PSG en ligue des champions. Elles viennent du groupe LR, centriste et du groupe Les Indépendants à majorité Horizons.  Sujet au cœur de la polémique depuis samedi soir avec cette question¿: le ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

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