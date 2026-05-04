Questions au Gouvernement du 3 juin 2026

Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement, 3 questions sur les violences qui ont eu lieu à la suite de la victoire du PSG en ligue des champions. Elles viennent du groupe LR, centriste et du groupe Les Indépendants à majorité Horizons. Sujet au cœur de la polémique depuis samedi soir avec cette question¿: le ... dispositif de maintien de l’ordre était-il à la hauteur¿? On rappelle que 22 000 policiers étaient mobilisés dont 8 000 à Paris. Au total le ministère de l’Intérieur fait état de plus de 890 interpellations. «¿S'il y a autant d'interpellations, c'est que ce travail a été évidemment bien fait¿» s’est justifié Laurent Nunez qui devra donc répondre une nouvelle fois devant les sénateurs. Le gouvernement est aussi attendu par les sénateurs sur la questions des marges de la grande distribution pointé du doigt par la commission d’enquête sénatoriale sur le sujet. La rapporteure Antoinette Guhl et la présidente Anne-Catherine Loisier interrogeront le ministre du Commerce et la ministre de l’Agriculture sur les mesures à prendre. Elles dénoncent un système alimentaire qui s’auto détruit à cause d’une mauvaise répartition de la valeur entre la grande distribution, les industriels et les agriculteurs. La grande distribution dénonce un travail caricatural. Une question sera aussi posée au ministre de l’Economie sur le sommet Choose France. La 9e édition a permis d’obtenir 93 milliards d’euros d’investissement a annoncé Emmanuel Macron. Et cette séance de question au gouvernement sera aussi l’occasion de revenir sur la polémique Xenia Fedorova, ancienne patronne de la chaîne de propagande russe RT France, fermée en 2022. Elle est accusée d’être une porte-parole du Kremlin dans les médias Bolloré et d’avoir obtenu un renouvellement de titre de séjour en 2024 malgré ses prises de position. La sénatrice PS Laurence Rossignol interrogera Le gouvernement alors que le ministre de l’Intérieur nie toute intervention.

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