Questions au Gouvernement du 10 juin 2026

Au programme de cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement largement consacrée à l'affaire Lyhanna. Sébastien Lecornu interrogé à trois reprises sur ce sujet alors que les conclusions de l’enquête administratives lui seront remises le 19 juin pour comprendre ce qui a dysfonctionné dans l’affaire Lhyanna. Sans les attendre ... les sénateurs se font l’écho de l’émoi suscité par cette affaire. Après l’audition des ministres de la Justice et de l’Intérieur plus tôt dans la semaine, ils ont décidé de lancer une commission d’enquête sur le pilotage de la politique pénale et la prévention des dysfonctionnements. Lors de cette séance, les sénateurs attendront aussi des réponses sur la loi intégrale réclamée par des centaines de parlementaires de tout bord, pour une meilleure prise en charge des violences faites aux femmes et aux enfants. Parmi les questions seront posées sur l’affaire Lyhanna, il y a celle du sénateur du Gers Alain Duffourg, le département où vivait la collégienne de 11 ans et le suspect. Même si la séance va être largement dominé par cette affaire, il y aura également une question sur les économies des collectivités locales, alors que le déficit pourrait déraper cette année selon Bercy.

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