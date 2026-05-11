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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 10 juin 2026

Au programme de cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement largement consacrée à l'affaire Lyhanna.  Sébastien Lecornu  interrogé à trois reprises sur ce sujet alors que les conclusions de l’enquête administratives lui seront remises le 19 juin pour comprendre ce qui a dysfonctionné dans l’affaire Lhyanna. Sans les attendre ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h38mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/05/2029

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