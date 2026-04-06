Questions au Gouvernement du 6 mai 2026

Au programme de cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement : la rave-party qui s’est tenue dans le Cher ces derniers jours. Des milliers de personnes se sont ainsi réunies illégalement sur un terrain pour danser. Ils étaient entre 17.000 et 40.000 fêtards. Avec à la clé des nuisances sonores pour les riverains, des dégâts envi... ronnementaux et des risques de santé publique¿: beaucoup de ces fêtards ont consommé de la drogue. D’où cette question¿: faut-il de nouveau légiférer sur ce thème¿? L’Assemblée nationale a voté un texte qui prévoit notamment jusqu'à six mois d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende pour sanctionner les organisateurs d'une free party. Le projet de loi RIPOST, le texte du Ministre de l’Intérieur et qui arrive en séance dans deux semaines au Sénat¿contient également de nouvelles mesures. Autre thème important, qui va faire l’objet de deux questions¿: c’est l’audiovisuel public. Les conclusions du rapport de Charles Alloncle font polémique. Le député ciottiste dénonce dans son rapport un manque de neutralité et de contrôle, des conflits d'intérêts, un coût trop important de l'audiovisuel public qui serait en "crise" et ne répondrait plus aux "attentes des Français".

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