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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 6 mai 2026

Au programme de cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement : la rave-party qui s’est tenue dans le Cher ces derniers jours. Des milliers de personnes se sont ainsi réunies illégalement sur un terrain pour danser. Ils étaient entre 17.000 et 40.000 fêtards. Avec à la clé des nuisances sonores pour les riverains, des dégâts envi...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h37mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/04/2029

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