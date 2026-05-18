Questions au Gouvernement du 17 juin 2026

Au programme de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, la toute première question d’actualité va concerner l’Intelligence artificielle. Ludovic Haye, du groupe centriste, va interroger le gouvernement sur les questions de souveraineté liées à l’IA mais aussi de fracture numérique territoriale. Et ce, au lendemain de nouv ... elles annonces du Premier ministre, qui entend bâtir "une véritable autonomie stratégique", avec 655 millions d'euros supplémentaires d’investissements dans l'IA et une prise de distance avec le géant américain Palantir, utilisé dans le renseignement, au profit d'une solution française. Autre sujet¿: la nouvelle vague de chaleur qui touche la France. Demain, jeudi, plusieurs régions de France vont sans doute basculer en vigilance orange canicule selon Météo France. Le pic de chaleur est attendu pour lundi 22 juin. La canicule va toucher les épreuves du baccalauréat. Mercredi et jeudi sont les jours d'épreuves de spécialités en terminale. Edouard Geffray, a annoncé hier que les oraux du bac pourraient être reportés localement, de "quelques heures ou de quelques jours". Dimanche, il avait déjà affirmé souhaiter qu'"aucun examen" ne se déroule les après-midis. Enfin, beaucoup de sujets en lien avec les collectivités locales, sont attendus¿: une question sur les violences et menaces sur les élus de la République, les décrets d’application sur le statut de l’élu, la fermeture de bureaux de poste, ou encore la suspension des liaisons transversales en zone rurale.

Voir plus