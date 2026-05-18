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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 17 juin 2026

   Au programme de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, la toute première question d’actualité va concerner l’Intelligence artificielle. Ludovic Haye, du groupe centriste, va interroger le gouvernement sur les questions de souveraineté liées à l’IA mais aussi de fracture numérique territoriale.  Et ce, au lendemain de nouv ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h37mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/06/2029

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