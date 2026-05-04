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Prix de l'alimentation, scandale dans nos rayons

Les Français passent de plus en plus de temps à comparer les prix de leur alimentation. Mais ce qu'ils ignorent, c'est la façon dont les prix sont décidés. Pour le comprendre, la sénatrice Antoinette Guhl a enquêté durant 6 mois et réalisé près 190 auditions. Elle dénonce dans son rapport les surmarges de la grande distribution sur les produits s ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/05/2029

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