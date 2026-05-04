Prix de l'alimentation, scandale dans nos rayons

Les Français passent de plus en plus de temps à comparer les prix de leur alimentation. Mais ce qu'ils ignorent, c'est la façon dont les prix sont décidés. Pour le comprendre, la sénatrice Antoinette Guhl a enquêté durant 6 mois et réalisé près 190 auditions. Elle dénonce dans son rapport les surmarges de la grande distribution sur les produits s ... ains et bio. Pour compenser des bénéfices plus faibles sur les produits ultratransformés, la grande distribution a tendance à se rattraper sur les fruits et légumes, notamment le bio avec des marges en moyenne 81 % plus élevées que sur le conventionnel, selon UFC Que choisir. Une surmarge qui prive certains consommateurs d'une alimentation saine et qui ne profite pas aux agriculteurs. La guerre des prix que se livrent les principales enseignes de la grande distribution aurait même des effets délétères sur l'ensemble de la chaîne alimentaire : près d'un industriel sur trois serait déficitaire. De quoi mettre en danger notre souveraineté alimentaire.

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