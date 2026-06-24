Présidentielle : et si Marine Le Pen pouvait se présenter ?

Dans une semaine, le 7 avril, la décision de la Cour d’appel de Paris sur l’affaire des assistants parlementaires RN lancera la campagne présidentielle. On saura qui de Marine Le Pen ou Jordan Bardella représentera le RN, premier parti de France dans les urnes et les sondages. Dans notre baromètre Odoxa de juin, on teste les deux hypothèses, et on d ... emande aux Français si le procès pénaliserait Marine Le Pen dans le cas où elle pourrait être candidate. Cette décision de justice sera aussi déterminante pour les autres candidats à la présidentielle. On en débat avec Valérie GAS, Cheffe du service politique RFI, Jean GARRIGUES, Historien, Président de la Commission internationale d’histoire des assemblées, Auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob) et Gaël SLIMAN, Président et co-fondateur d’Odoxa.

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