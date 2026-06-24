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Présidentielle : et si Marine Le Pen pouvait se présenter ?

Dans une semaine, le 7 avril, la décision de la Cour d’appel de Paris sur l’affaire des assistants parlementaires RN lancera la campagne présidentielle. On saura qui de Marine Le Pen ou Jordan Bardella représentera le RN, premier parti de France dans les urnes et les sondages. Dans notre baromètre Odoxa de juin, on teste les deux hypothèses, et on d ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/06/2027

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