Droits d’auteur : les artistes et leurs héritiers sont-ils bien protégés ?

Le Boléro de Ravel, musique de ballet envoutante composée en 1928 a connu un succès planétaire, bien au-delà du monde classique. Mais l'histoire de cette oeuvre musicale est aussi celle d'une folle succession et d'une rude bataille pour les droits d'auteur que se sont livrés les ayants droits... Un cas d'école qui interroge encore aujourd'hui, les au ... teurs d'oeuvres musicales et leurs héritiers sont-ils bien protégés ? Une fois tombée dans le domaine public, peut-on faire tout et n'importe quoi avec une oeuvre ? Et en quoi l'arrivée de l'intelligence artificielle vient encore percuter toute la machinerie artistique ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

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