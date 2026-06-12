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Un monde en doc

Droits d’auteur : les artistes et leurs héritiers sont-ils bien protégés ?

Le Boléro de Ravel, musique de ballet envoutante composée en 1928 a connu un succès planétaire, bien au-delà du monde classique. Mais l'histoire de cette oeuvre musicale est aussi celle d'une folle succession et d'une rude bataille pour les droits d'auteur que se sont livrés les ayants droits... Un cas d'école qui interroge encore aujourd'hui, les au ...

Publié le

Invités

Laure Darcos, Emmanuel Dupuy, Pierre-Yves Gautier, Olivier Cachin

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/06/2027

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