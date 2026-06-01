Sens Public du 30 juin 2026

Dans une semaine, le 7 avril, la décision de la Cour d’appel de Paris sur l’affaire des assistants parlementaires RN lancera la campagne présidentielle. On saura qui de Marine Le Pen ou Jordan Bardella représentera le RN, premier parti de France dans les urnes et les sondages. Dans notre baromètre Odoxa de juin, on teste les deux hypothèses, et on d ... emande aux Français si le procès pénaliserait Marine Le Pen dans le cas où elle pourrait être candidate. Cette décision de justice sera aussi déterminante pour les autres candidats à la présidentielle. On en débat avec Valérie GAS, Cheffe du service politique RFI, Jean GARRIGUES, Historien, Président de la Commission internationale d’histoire des assemblées, Auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob) et Gaël SLIMAN, Président et co-fondateur d’Odoxa. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse, après l'affaire Lyhanna, aux plaintes pour violences sexuelles, souvent oubliées. L'affaire Lyhanna a tristement rappelé le problème des plaintes pour violences sexuelles, souvent mal traitées voire oubliées. Ainsi, 81% des victimes de féminicides avaient déjà porté plainte, avant de tomber sous les coups de leur conjoint. Les policiers et gendarmes sont-ils assez formés ? Comment faciliter les dépôts de plaintes ? La loi intégrale prévue à l’automne va-t-elle permettre à la France de sortir du scandale des violences sexuelles contre les femmes et les enfants ? On en parle avec le Lieutenant-colonel Erwan COIFFARD, porte-parole de la Gendarmerie nationale, Évelyne SIRE-MARIN, magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme et Dominique VÉRIEN, sénatrice centriste de l’Yonne et présidente de la délégation aux droits des femmes.

Voir plus