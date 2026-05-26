Ã‰quipe de France de foot, un pays uni derriÃ¨re son Ã©quipe ?

Le 19 juillet 2026, la coupe du monde de Football sâ€™achÃ¨vera Ã New York aprÃ¨s cinq semaines de compÃ©tition. Un tournoi qui, tous les quatre ans, ravive la ferveur nationale et lâ€™engouement des FranÃ§ais pour leur Ã©quipe. CompÃ©tition aprÃ¨s compÃ©tition, les Bleus font vibrer des millions de supporters. Comment lâ€™Ã©quipe de France a-t-elle Ã©voluÃ ... © depuis plus dâ€™un siÃ¨cle ? Avons-nous toujours Ã©tÃ© derriÃ¨re elle ? Et en quoi est-elle le reflet du pays ? Caroline Delage et ses invitÃ©s en dÃ©battent sur le plateau de Sport, etc. Historien, arbitre, ancien joueur ou simple passionnÃ©, ils sâ€™interrogent sur le lien particulier qui existe entre lâ€™Ã©quipe de France et le pays.

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