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Ã‰quipe de France de foot, un pays uni derriÃ¨re son Ã©quipe ?

Le 19 juillet 2026, la coupe du monde de Football sâ€™achÃ¨vera Ã  New York aprÃ¨s cinq semaines de compÃ©tition. Un tournoi qui, tous les quatre ans, ravive la ferveur nationale et lâ€™engouement des FranÃ§ais pour leur Ã©quipe. CompÃ©tition aprÃ¨s compÃ©tition, les Bleus font vibrer des millions de supporters. Comment lâ€™Ã©quipe de France a-t-elle Ã©voluÃ ...

PubliÃ© le

InvitÃ©s

Jean-Raymond Hugonet, Michel VAUTROT, FranÃ§ois Da Rocha Carneiro, Mamadou Sakho

ThÃ©matique

SociÃ©tÃ©

PrÃ©sentateur

Caroline Delage

DurÃ©e

55mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 28/06/2027

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