Canicule : nos voisins européens font-ils mieux que nous ?

Si la France n'est plus en vigilance rouge canicule, le reste des Européens souffrent encore des fortes chaleurs. 130 millions d'Européens sont concernés par des températures de plus de 35°C. L'Europe est le contient qui se réchauffe le plus vite de la planète. Quel pays est le mieux préparé ? La France fait-elle mieux ou moins bien que ses voisins ... ? Les polémiques sur l’équipement en climatisation sont-elles franco-françaises ? On en débat avec Philip TURLE, journaliste britannique et chroniqueur international à France 24, Ana NAVARRO PEDRO, journaliste correspondante pour la presse portugaise, Richard WERLY, correspondant France/Europe du média suisse Blick et auteur de “Le bal des illusions : ce que la France croit, ce que le monde voit” (Grasset) et en duplex depuis Valence en Espagne, Flavien BENAIN-LIOT, journaliste indépendant à Valence.

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