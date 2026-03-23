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Sport, etc.

Chasse aux records, quête d’adrénaline : quand la compétition ne suffit plus

« Plus haut, plus loin, plus fort », la devise olympique adoptée par Pierre de Coubertin n’en finit plus de résonner. Entre le tour du monde à la voile contre vents et courants, les 366 marathons en un an ou l’ascension de quatorze sommets de plus de 8 000 mètres, le nombre d’exploits n’en finit plus de rebondir. Que cherchent les athlètes dan...

Publié le

Invités

Christine Lavarde, Damien COMBREDET-BLASSEL, Maxime SOREL, David MICHEL, Carole Gomez

Thématique

Société

Présentateur

Caroline Delage

Durée

56mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/04/2027

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