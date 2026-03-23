Chasse aux records, quête d’adrénaline : quand la compétition ne suffit plus

« Plus haut, plus loin, plus fort », la devise olympique adoptée par Pierre de Coubertin n’en finit plus de résonner. Entre le tour du monde à la voile contre vents et courants, les 366 marathons en un an ou l’ascension de quatorze sommets de plus de 8 000 mètres, le nombre d’exploits n’en finit plus de rebondir. Que cherchent les athlètes dan... s ces projets extrêmes ? Pourquoi certains sportifs décident de repousser les limites, veulent-ils s’affranchir des règles ou simplement sortir des compétitions trop banalisées ? Caroline Delage et ses invités en débattent sur le plateau de Sport, etc.

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