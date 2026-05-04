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Ressources halieutiques en danger : une pêche durable est-elle possible ?

Chaque année ce sont près de 100 millions de tonnes de poisson qui sont pêchées dans les mers et les océans. Un chiffre qui stagne depuis 30 ans malgré une flotte de bateaux qui chaque année augmente.¿La ressource en poisson est-elle en train de se réduire¿? Certaines espèces sont-elles en voie de disparition¿? Et surtout à qui la faute¿? Au co ...

Publié le

Invités

Alain Cadec, Mathilde Ollivier, Youen Vermard, Olivier Le Nézet

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/06/2027

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