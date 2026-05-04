Ressources halieutiques en danger : une pêche durable est-elle possible ?

Chaque année ce sont près de 100 millions de tonnes de poisson qui sont pêchées dans les mers et les océans. Un chiffre qui stagne depuis 30 ans malgré une flotte de bateaux qui chaque année augmente.¿La ressource en poisson est-elle en train de se réduire¿? Certaines espèces sont-elles en voie de disparition¿? Et surtout à qui la faute¿? Au co ... nsommateur qui est habitué à avoir une ressource disponible sur les étals¿? Aux industriels qui déploient leur flotte de bateaux industriels en mer, ou aux techniques de chalut souvent mises en cause¿? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

Voir plus