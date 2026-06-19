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Un monde en doc

Cinéma et politique : quand les États font passer des messages sur grand écran

Après la Seconde Guerre mondiale, alors que l’Espagne se trouve isolée, Franco utilise un outil surprenant pour tenter de redorer l’image du pays et relancer son économie… Le cinéma. En accueillant des réalisateurs venus d’Hollywood, le dictateur, qui adorait le 7e art, fait travailler des Espagnols sur les plateaux de tournage tout leur redonna ...

Publié le

Invités

Samuel Blumenfeld, Fabrice d' Almeida, Jérôme Bimbenet, Anne-Marie Paquet-Deyris

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/07/2027

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