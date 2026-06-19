Cinéma et politique : quand les États font passer des messages sur grand écran

Après la Seconde Guerre mondiale, alors que l’Espagne se trouve isolée, Franco utilise un outil surprenant pour tenter de redorer l’image du pays et relancer son économie… Le cinéma. En accueillant des réalisateurs venus d’Hollywood, le dictateur, qui adorait le 7e art, fait travailler des Espagnols sur les plateaux de tournage tout leur redonna ... nt un sentiment de fierté nationale. Mais alors, comment un film peut-il servir les intérêts d’un pouvoir ou d’une idéologie ? Qu’est-ce que cela implique quand une œuvre artistique est au service d’un pouvoir, quel qu’il soit ? Et est-ce que seules les dictatures ont-elles utilisé le cinéma comme outil de propagande ? Rebeca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

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