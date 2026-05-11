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1936 et le Front populaire : les bases de la société moderne ?

Il y a 90 ans, les Français découvraient les congés payés… Ces semaines qui nous permettent de prendre des vacances sans que notre salaire en pâtisse. Ils sont l’une des avancées sociales les plus marquantes du 20ème siècle et en France, c’est le gouvernement du Front populaire dirigé par Léon Blum qui les a instaurés transformant ainsi en p ...

Publié le

Invités

Danielle Tartakowsky, Pascal Perrineau, Éric Kerrouche, Frédéric Daby

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/06/2027

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