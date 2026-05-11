1936 et le Front populaire : les bases de la société moderne ?

Il y a 90 ans, les Français découvraient les congés payés… Ces semaines qui nous permettent de prendre des vacances sans que notre salaire en pâtisse. Ils sont l’une des avancées sociales les plus marquantes du 20ème siècle et en France, c’est le gouvernement du Front populaire dirigé par Léon Blum qui les a instaurés transformant ainsi en p ... rofondeur la société française, bien au-delà de ce que l’on imagine. Alors, qu’est-ce que cette réforme a changé de façon si profonde et durable ? Notre rapport au travail ? Notre rapport aux loisirs ? Que reste-t-il de l’esprit 36 ? Et Qui est l’héritier du Front populaire ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

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