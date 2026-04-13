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Un monde en doc

Face au fléau du harcèlement scolaire : comment agir à court et long terme ?

Alors que l’on s’arrête souvent, et à juste titre, sur ce fléau au moment où il se produit, c’est à dire durant l’enfance et l’adolescence… Qu’en est-il des adultes qui ont été touchés lorsqu’ils étaient plus jeunes par le harcèlement scolaire et quelles en sont les conséquences à moyen et long terme ? En France, chaque année, e...

Publié le

Invités

Jean-Pierre Bellon, Agnès Evren, Nora Tirane, Serge Hefez

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/05/2027

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