Face au fléau du harcèlement scolaire : comment agir à court et long terme ?

Alors que l’on s’arrête souvent, et à juste titre, sur ce fléau au moment où il se produit, c’est à dire durant l’enfance et l’adolescence… Qu’en est-il des adultes qui ont été touchés lorsqu’ils étaient plus jeunes par le harcèlement scolaire et quelles en sont les conséquences à moyen et long terme ? En France, chaque année, e... ntre 700 000 et 1 million d’élèves sont harcelés à l’école ou en ligne, alors le sujet est-il suffisamment pris au sérieux et pris en charge ? Des campagnes d’informations ponctuelles sont-elles encore suffisantes ? Les séquelles à l’âge adulte sont-elles l’angle mort des politiques publiques ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

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