Public Sénat
Le direct
Un monde en doc

Maternité en prison : quelles conséquences pour les enfants ?

Devenir mère n’est jamais une étape anodine… Elle l’est encore moins lorsque les conditions dans lesquelles on élève son enfant sont atypiques. C’est le cas des femmes qui ont un bébé en prison. Elles ne sont pas très nombreuses, à peine quelques dizaines, accueillies dans une trentaine d’établissements pénitentiaires. Alors, comment vit-...

Publié le

Invités

Alain Bouregba, Justine Gerbaud, Édouard Gardella, Lauriane Josende

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

31mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/05/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique