Maternité en prison : quelles conséquences pour les enfants ?

Devenir mère n’est jamais une étape anodine… Elle l’est encore moins lorsque les conditions dans lesquelles on élève son enfant sont atypiques. C’est le cas des femmes qui ont un bébé en prison. Elles ne sont pas très nombreuses, à peine quelques dizaines, accueillies dans une trentaine d’établissements pénitentiaires. Alors, comment vit-... on sa maternité lorsqu’on est enfermé ? Quelles conséquences pour l’enfant ? Quelle contradiction morale cela pose-t-il d’emprisonner un être innocent, considérant qu’il est forcément mieux auprès de sa mère ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

Voir plus