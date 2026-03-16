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Un monde en doc

Comment se porte le monde de la médecine ?

Devenir médecin, c’est faire 10 à 12 ans d’études pour ensuite soigner et si possible aider à guérir les autres. 12 années d’apprentissage mais aussi de construction d’une conscience avec ses doutes, ses difficultés et ses sources de satisfactions. Alors, nos médecins sont-ils bien formés en France ? Sont-ils bien accompagnés, aptes à exer...

Publié le

Invités

Corinne Imbert, Philippe Ruszniewski, Marion Da Ros Poli, Gérald Kierzek

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/04/2027

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