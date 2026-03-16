Devenir médecin, c’est faire 10 à 12 ans d’études pour ensuite soigner et si possible aider à guérir les autres. 12 années d’apprentissage mais aussi de construction d’une conscience avec ses doutes, ses difficultés et ses sources de satisfactions. Alors, nos médecins sont-ils bien formés en France ? Sont-ils bien accompagnés, aptes à exer... cer un métier qui demande finesse, empathie et disponibilité ? Et comment se porte le monde de la médecine en France ?

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