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Toxicomanes : Réprimer ou accompagner, le dilemme des politiques publiques

En France, près d’1 million et demi de personnes consomment régulièrement du cannabis, 900.000 en consomment tous les jours… c’est la drogue la plus répandue… Mais d’autres viennent compléter ce malheureux podium : La cocaïne consommée par plus d’1 million de personnes en 2023, l’ecstasy, consommé par 8% des adultes sur la même périod ...

Publié le

Invités

Étienne Blanc, Béatrice BRUGERE, Élisabeth Avril, Florence Vorspan

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/06/2027

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