Toxicomanes : Réprimer ou accompagner, le dilemme des politiques publiques

En France, près d’1 million et demi de personnes consomment régulièrement du cannabis, 900.000 en consomment tous les jours… c’est la drogue la plus répandue… Mais d’autres viennent compléter ce malheureux podium : La cocaïne consommée par plus d’1 million de personnes en 2023, l’ecstasy, consommé par 8% des adultes sur la même périod ... e ou encore l’héroïne et le crack… La drogue n’est donc pas un petit sujet, ni pour les pouvoirs publics, ni pour les médecins, ni pour la Justice… Alors la consommation de drogue, lorsqu’elle relève de l’addiction, est-elle une faute que l’on doit punir, allant même jusqu’à l’incarcération des consommateurs, ou une maladie que l’on doit soigner ? Est-ce à la société, à l’État de payer ces soins ?

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