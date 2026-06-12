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Sport et politique : quand les athlètes servent de vitrine idéologique

Il y a tout juste 50 ans, une athlète marquait l’histoire du sport à jamais, une gymnaste roumaine de 14 ans bluffait tout un jury au point d’obtenir la note de 10 aux barres asymétriques… Mais alors qu’on aurait pu croire qu’elle savourerait son exploit et vivait cette nouvelle renommée avec bonheur, on comprend aujourd’hui que Nadia Comanec ...

Publié le

Invités

Lukas Aubin, Béatrice Barbusse, Laurie Delhostal, Pierre-Louis Basse

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/07/2027

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