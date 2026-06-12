Sport et politique : quand les athlètes servent de vitrine idéologique

Il y a tout juste 50 ans, une athlète marquait l’histoire du sport à jamais, une gymnaste roumaine de 14 ans bluffait tout un jury au point d’obtenir la note de 10 aux barres asymétriques… Mais alors qu’on aurait pu croire qu’elle savourerait son exploit et vivait cette nouvelle renommée avec bonheur, on comprend aujourd’hui que Nadia Comanec ... i devenait un outil de communication pour Ceau¿escu, qui dirigeait alors la Roumanie d’une main de fer… Alors, comment les pouvoirs autoritaires se sont-ils servis des sportifs pour diffuser leur propagande ? S’en servent-ils encore ? Et d’ailleurs, est-ce que seul les dictatures utilisent les athlètes comme des trophées au service de leur pouvoir ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

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