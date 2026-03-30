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Un monde en doc

Filières d’enseignement professionnel : le regard a-t-il changé ?

Ils ont à peine 14 ou 15 ans et leur parcours scolaire les a menés très vite, trop vite peut-être, vers une filière professionnelle… L’apprentissage d’un métier dès la sortie du collège, sans être bien sûrs de savoir ce qu’ils veulent faire dans la vie à un âge où tout est encore normalement possible… Mais tout l’est-il vraiment pour...

Publié le

Invités

Catherine Dumas, Marine Ilario, Olivier Sidokpohou, Dylan Ayissi

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/05/2027

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