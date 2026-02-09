Massacre du 7 octobre 2023 : deux ans après l'heure des questions
Le massacre du 7 octobre 2023 en Israël est un évènement bouleversant dont on observe les conséquences encore aujourd'hui, plus de 2 ans après. Certains ne sont pas loin de penser que la guerre actuelle avec l'Iran en est une des suites logiques... Et puis il y a les innombrables victimes en Israël puis à Gaza, les milliers de familles endeuillées.... .. Et des questions qui demeurent... Comment une attaque aussi organisée et aussi préparée a-t-elle été possible ? Pourquoi les alertes des guetteuses, ces soldates israéliennes qui étaient en première ligne ce jour-là, n'ont-elles pas été prises en compte ? Est-ce le pire échec sécuritaire de l'Histoire du pays ? A quand une commission d'enquête nationale indépendante ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.
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