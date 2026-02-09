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Massacre du 7 octobre 2023 : deux ans après l'heure des questions

Le massacre du 7 octobre 2023 en Israël est un évènement bouleversant dont on observe les conséquences encore aujourd'hui, plus de 2 ans après. Certains ne sont pas loin de penser que la guerre actuelle avec l'Iran en est une des suites logiques... Et puis il y a les innombrables victimes en Israël puis à Gaza, les milliers de familles endeuillées....

Publié le

Invités

Rina Bassist, Michel Goya, Benjamin Petrover, Fréderic Encel

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/03/2027

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