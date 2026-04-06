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Wikileaks : où placer la frontière entre le droit de savoir et la raison d'État ?

En 2010, le site internet Wikileaks et son fondateur, Julian Assange, dévoilent des documents de l’état-major américain, classés confidentiels… Une affaire hors norme en tous points qui secoue le monde à plusieurs de niveaux : politiques, diplomatiques et journalistiques... Alors quels enseignements tirer de cette affaire ? Pourquoi le militant est-...

Publié le

Invités

Olivier Paccaud, Caroline Michel-Aguirre, Yann Guégan, Jean-Marie Charon

Thématique

Société

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/05/2027

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