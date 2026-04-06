Wikileaks : où placer la frontière entre le droit de savoir et la raison d'État ?

En 2010, le site internet Wikileaks et son fondateur, Julian Assange, dévoilent des documents de l’état-major américain, classés confidentiels… Une affaire hors norme en tous points qui secoue le monde à plusieurs de niveaux : politiques, diplomatiques et journalistiques... Alors quels enseignements tirer de cette affaire ? Pourquoi le militant est-... il considéré comme un héros par les uns, comme un criminel par les autres ? Où placer la frontière entre le droit de savoir et la raison d’État ? Et comment cet épisode a-t-il été un tournant pour le monde journalistique ? Rebecca Fitoussi et ses invités ouvrent le débat.

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