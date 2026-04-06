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Un monde, un regard

Alain Chamfort, l'impermanent

Il traine sa silhouette frêle et sa voix posée sur les scènes de France depuis plus de 50 ans et ne compte pas s'arrêter de sitôt. Lui qui considère la création comme vitale, n'a ni nostalgie, ni regret et aborde chaque âge de la vie avec curiosité pour son époque et ses formes d'expression. Lui qui s'est formé aux côtés de Serge Gainsbourg, et ...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/05/2046

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