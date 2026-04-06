Alain Chamfort, l'impermanent

Il traine sa silhouette frêle et sa voix posée sur les scènes de France depuis plus de 50 ans et ne compte pas s'arrêter de sitôt. Lui qui considère la création comme vitale, n'a ni nostalgie, ni regret et aborde chaque âge de la vie avec curiosité pour son époque et ses formes d'expression. Lui qui s'est formé aux côtés de Serge Gainsbourg, et ... de Claude François trace depuis longtemps un sillon qui lui ressemble : une oeuvre sensible dans une époque brutale, où la fragilité n'est pas synonyme de faiblesse. Où aujourd'hui trouve-t-il son inspiration ? Où puise-t-il la grâce qui l'accompagne ? Cette semaine Alain Chamfort est l'invité de Rebecca Fitoussi dans Un monde, un regard.

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