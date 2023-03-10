Documentaire
Simone de Beauvoir : l'aventure d'être soi
À l'heure des débats essentiels sur la domination masculine, la charge mentale, #MeToo... quelle est la modernité de la vie et de l'oeuvre Simone de Beauvoir ? Pourquoi reste-t-elle une référence pour la majorité des féministes du monde entier ? Pourquoi "Le Deuxième Sexe" est-il toujours un livre incontournable ? Ce film retrace la trajectoire, le... s lignes de force d'un des esprits les plus libres du XXIe siècle. L'ambition de ce documentaire est de rendre "vivante", contemporaine l'auteure des "Mémoires d'une jeune fille rangée". Pour cela des archives exceptionnelles, et le témoignages de femmes puissantes venues d'horizon divers. Leïla Slimani insiste sur l'importance de Beauvoir dans tout le monde arabe, la modernité de ses combats. Elisabeth Badinter , qui l'a bien connu, raconte avec émotion la façon dont Beauvoir " a ouvert la cage pour toutes les femmes". Mais aussi Titiou Lecoq, féministe qui pointe la pertinence encore aujourd'hui des analyses du " Deuxième Sexe" jusque "devant le panier de linge sale" . Année de Production : 2021
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