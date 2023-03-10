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Simone de Beauvoir : l'aventure d'être soi

À l'heure des débats essentiels sur la domination masculine, la charge mentale, #MeToo... quelle est la modernité de la vie et de l'oeuvre Simone de Beauvoir ? Pourquoi reste-t-elle une référence pour la majorité des féministes du monde entier ? Pourquoi "Le Deuxième Sexe" est-il toujours un livre incontournable ? Ce film retrace la trajectoire, le...

Publié le

Réalisateurs

Fabrice Gardel, Mathieu Weschler

Thématique

Culture

Durée

56mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/01/2027

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