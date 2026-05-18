Elisabeth Moreno, woman's power
Un monde, un regard
Si elle est devenue une femme puissante, c'est avant tout parce qu'elle est restée fidèle à la cause des femmes. Elle qui, un temps, a mis en pause sa carrière dans la « tech » pour s'engager en politique, que retient-elle de ses deux années au ministère de l'Egalité femmes-hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances ? Et d'ailleurs, trouv ... e-t-elle le monde politique plus dur que le monde des affaires ? Plus égalitaire ? Et comment contrer la montée des discours masculinistes ? Cette semaine, Elisabeth Moreno est l'invitée de Rebecca Fitoussi dans l'émission Un monde, un regard.
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