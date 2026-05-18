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Un monde, un regard

Elisabeth Moreno, woman's power

Si elle est devenue une femme puissante, c'est avant tout parce qu'elle est restée fidèle à la cause des femmes. Elle qui, un temps, a mis en pause sa carrière dans la « tech » pour s'engager en politique, que retient-elle de ses deux années au ministère de l'Egalité femmes-hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances ? Et d'ailleurs, trouv ...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/06/2046

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