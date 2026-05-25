Bertrand Chameroy, l'amuseur sensible

Guy Savoy, le grand roman de la cuisine
Un monde, un regard
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Il est l'un des « snipers » de la télé, et chaque soir il se délecte des faux pas ou faux semblants des hommes et des femmes politiques. S'il est l'un des chroniqueurs humoristes favoris de la télé, c'est grâce à sa fine connaissance de la classe politique et à son sens de la moquerie. Jamais blessant mais toujours redouté, il utilise le rire comm ... e un remède à une époque morose. Arrive-t-il à rire de tout ? Même du tragique ? Peut-on tout mettre à distance, ou est-on parfois plus fragile qu'on ne le pense face à la marche du monde ? Bertrand Chameroy se livre sur la difficulté d'exercer son métier dans une société où les réactions peuvent être menaçantes, mais évoque aussi la dépression qu'il a traversé, au micro de Rebecca Fitoussi dans l'émission Un monde, un regard.
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