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Un monde, un regard

Bertrand Chameroy, l'amuseur sensible

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Il est l'un des « snipers » de la télé, et chaque soir il se délecte des faux pas ou faux semblants des hommes et des femmes politiques. S'il est l'un des chroniqueurs humoristes favoris de la télé, c'est grâce à sa fine connaissance de la classe politique et à son sens de la moquerie. Jamais blessant mais toujours redouté, il utilise le rire comm ...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

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