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Un monde, un regard

Antonin Baudry, l'autre récit de la bataille De Gaulle

Rien ne le prédestinait au cinéma, ni ses études de sciences à l'Ecole Polytechnique, ni son diplôme de lettres à l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm, si ce n'est sa cinéphilie dévorante née à l'adolescence. Finalement, son début de carrière dans les ministères -notamment aux côtés de Dominique de Villepin- aura été le point de dépa ...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/06/2046

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