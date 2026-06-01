Antonin Baudry, l'autre récit de la bataille De Gaulle

Rien ne le prédestinait au cinéma, ni ses études de sciences à l'Ecole Polytechnique, ni son diplôme de lettres à l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm, si ce n'est sa cinéphilie dévorante née à l'adolescence. Finalement, son début de carrière dans les ministères -notamment aux côtés de Dominique de Villepin- aura été le point de dépa ... rt de son premier scénario, et sa fascination pour De gaulle le sujet de ses deux derniers films. Pourquoi dans la Bataille de Gaulle était-il si important de proposer un nouveau récit de la libération de la France ? Mesure-t-on assez la folie de celui qui a fondé la France libre, sans armée, sans soutien et avec pour seule boussole l'idée qu'un pays libéré est un pays qui a retrouvé son territoire sans abandonner sa souveraineté ? Cette semaine Rebecca Fitouss reçoit le réalisateur de La Bataille de Gaulle, Antonin Baudry, dans Un monde, un regard.

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