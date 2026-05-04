Patrick Chesnais, un comédien terriblement humain

95 films, un César, 65 pièces de théâtre, un Molière : une carrière de comédien comme la sienne, beaucoup en rêvent. Et pourtant, sur scène, il présente aujourd'hui ses lettres d'excuses : pour nous partager ses regrets d'avoir laissé sa mère finir sa vie dans un ehpad, pour prolonger son amour à son fils disparu dans un accident de voiture, mai ... s aussi pour clamer son amour du métier de comédien. Une voix, un phrasé, une humanité qui nous rapproche encore un peu plus de ce comédien qui fait partie de nos vies depuis près de 60 ans. Cette semaine, Patrick Chesnais est l'invité de Rebecca Fitoussi dans l'émission Un monde, un regard.

Voir plus