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Patrick Chesnais, un comédien terriblement humain

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95 films, un César, 65 pièces de théâtre, un Molière : une carrière de comédien comme la sienne, beaucoup en rêvent. Et pourtant, sur scène, il présente aujourd'hui ses lettres d'excuses : pour nous partager ses regrets d'avoir laissé sa mère finir sa vie dans un ehpad, pour prolonger son amour à son fils disparu dans un accident de voiture, mai ...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

26mn

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