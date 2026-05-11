Philippe Collin, une voix au service de l'Histoire

On connait sa voix plus que son visage. Une voix qui accompagne les auditeurs de France Inter depuis plus de 20 ans et qui nous raconte la vie des grandes figures historiques telles que celle de Blum, Pétain, Céline, Beauvoir, Cléopâtre, Molière, ou plus récemment celle d'Alfred Dreyfus... Pourquoi les Français s'intéressent-ils tant à leur histoire ... ? Viennent-ils l'écouter par simple curiosité ou viennent-ils y chercher des leçons pour le présent ? Comment l'histoire est-elle devenue un enjeux politique contemporain ? Et pourquoi, selon lui, il est important d'éviter que certains ne tentent de la réécrire ? Cette semaine le journaliste Philippe Collin est l'invité de Rebecca Fitoussi dans l'émission Un monde, un regard.

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