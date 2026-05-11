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Un monde, un regard

Philippe Collin, une voix au service de l'Histoire

On connait sa voix plus que son visage. Une voix qui accompagne les auditeurs de France Inter depuis plus de 20 ans et qui nous raconte la vie des grandes figures historiques telles que celle de Blum, Pétain, Céline, Beauvoir, Cléopâtre, Molière, ou plus récemment celle d'Alfred Dreyfus... Pourquoi les Français s'intéressent-ils tant à leur histoire ...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/06/2046

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