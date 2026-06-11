Le taux du livret A devrait être relevé en juillet, annonce le directeur général de la Caisse des Dépôts

Alors que le Livret A rapporte actuellement 1,5 %, « on s’attend à ce que le taux qui est fixé par le ministre de l’Économie et des Finances soit remonté le mois prochain », a déclaré Olivier Sichel au micro de Public Sénat.

« Ce n’est pas la Caisse des dépôts qui le fixe. C’est une formule arithmétique, on prend la moyenne entre l’inflation et les taux courts », a-t-il expliqué, soulignant que cette formule donne un taux « aux alentours de 1,8 (%), […] comme malheureusement il y a une inflation qui croît ». La décision revient au ministre de l’Economie et des Finances, « je pense qu’il suivra la formule, mais c’est sa décision qu’il prend après avis du gouverneur de la Banque de France en fonction des paramètres économiques », a estimé Olivier Sichel.

L’inflation en France s’est établie à 2,4 % sur un an en mai, la hausse des prix s’étant accélérée en raison de la hausse des prix de l’énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. La Banque de France a fait état dernièrement d’un montant d’épargne financière historiquement élevé en France, à 6.590,5 milliards d’euros à fin décembre 2025.

445,2 milliards d’euros sur des Livrets A

« Ça traduit une inquiétude. Les Français sont inquiets parce que la conjoncture économique s’obscurcit et donc ils ont un réflexe d’épargner », a commenté Olivier Sichel. « J’y vois aussi une opportunité parce qu’un pays qui a beaucoup d’épargne, c’est un pays qui a une grosse capacité d’investissement », a-t-il toutefois ajouté. Il a par ailleurs assuré que les Français n’ont pas à s’inquiéter que l’État vienne piocher dans leur épargne pour combler la dette publique : « la Caisse des dépôts, elle gère l’épargne des Français. C’est leur épargne, ce n’est pas des impôts, c’est très différent ».

Les Français cependant ont continué de piocher dans leurs Livrets A en avril, lui préférant d’autres produits d’épargne plus rémunérateurs, si bien que l’encours a reculé de 1,28 milliard d’euros, soit le quatrième mois consécutif de baisse. La somme totale déposée sur les quelque 58 millions de Livrets A reste cependant conséquente, à 445,2 milliards d’euros.

Avec AFP