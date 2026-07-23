Incendies : quel sera le rôle sur l’avion militaire A400M dans la lutte contre les feux ?

L’avion militaire Airbus A400M devrait être déployé dans quelques jours selon la porte-parole du gouvernement : « D’ici à la fin juillet, l’A400M sera en mesure d’être mobilisé et de venir en appui de l’ensemble des autres moyens ». En service depuis 2013, il est censé avoir pour fonction première le transport militaire. Équipé d’une capacité de largage d’eau de 20 tonnes, « c’est l’équivalent de trois Canadair en volume d’eau déployé », explique la ministre.

Cet avion a passé des séries de tests, de préparation technique et de formation des équipages. Contrairement au Canadair, l’A400M se recharge au sol et peut servir à bombarder du « retardant » : un produit chimique permettant de ralentir la propagation d’un incendie. Il devrait donc déployer dans quelques jours selon Maud Bregeon :

Pour l’heure, le gouvernement ne sait pas encore où va être déployé l’avion militaire : « Cela dépendra de l’évolution de la situation », annonce la ministre.

« Les moyens sont en augmentation constante depuis neuf ans »

La porte-parole du gouvernement précise : « Je rappelle quand même qu’on a douze Canadair, qu’on a huit Dash et que deux nouveaux Canadair ont été commandés et six nouveaux Dash ont été livrés en 2017, sur la demande du président de la république ».

Maud Bregeon rappelle « qu’il n’y a pas que les moyens aériens : les premiers moyens utilisés face aux incendies, ce sont plus de 90 % de moyens terrestres ».

Au total, 250 000 sapeurs-pompiers sont mobilisés face aux flammes.

Une inaction et un manque de préparation dénoncés par les oppositions

Jean-Luc Mélenchon, a notamment accusé mercredi dernier l’ancien Premier ministre Gabriel Attal d’avoir annulé une commande de Canadair. Du côté du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, est revenu également sur la polémique : « On a un gouvernement qui n’a jamais rien prévu. Et donc, catastrophe après catastrophe, sanitaire, caniculaire, feux de forêt : ils subissent. »

L’ancien Premier ministre a, pour sa part, a défendu son action : « Mon bilan : 36 hélicoptères commandés et 2 Canadair commandés. Une première depuis 20 ans. » Il a aussi reproché au candidat LFI à la présidentielle de faire du « trumpisme ».

« Il faut être vigilant »

Avec ces feux d’une intensité et d’une longueur « extraordinaires », la ministre en appelle à la responsabilité des Français : « Neuf départs de feu sur dix sont d’origines humaines, pas d’origine volontaire. La meilleure façon d’aider ces sapeurs-pompiers, c’est de faire preuve de la plus grande vigilance ».

En Gironde, Sophie Brocas, Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, annonce que « le feu est contenu, mais pas stabilisé ». Ce sont d’ores et déjà 3 100 ha brûlés et 20 000 personnes appelées à évacuer.

À ce stade, plus de 44 000 ha sont partis en fumée. « C’est plus que sur l’entièreté de l’été dernier », a rappelé ce matin Maud Bregeon.

Matthieu Le Norcy