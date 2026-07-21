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France Battles Massive Fontainebleau Forest Fire
Credit : Frderic MUNSCH

Incendie : deux sapeurs-pompiers meurent lors d’une intervention sur un bâtiment près de Bordeaux

Deux sapeurs-pompiers ont perdu la vie ce mardi 21 juillet en intervenant sur un incendie de bâtiment à Mérignac, à l’ouest de Bordeaux, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, devant l’Assemblée nationale. Le ministre a indiqué qu’il se rendrait sur place « dès que possible ».
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

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Le drame s’est produit mardi 21 juillet lors d’une intervention sur un incendie de bâtiment à Mérignac, en Gironde. Lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé le décès de deux sapeurs-pompiers. « Je viens d’apprendre par madame la préfète de la Gironde que deux sapeurs-pompiers sont décédés en combattant un incendie à Mérignac, en Gironde, un incendie de bâtiment », a déclaré le ministre, sans apporter davantage de précisions sur les circonstances de l’accident. Laurent Nuñez a indiqué qu’il se rendrait « dès que possible sur place ».

Un nouveau drame après celui survenu en Savoie

Ce décès intervient moins de deux semaines après la mort d’un sapeur-pompier volontaire de 22 ans en Savoie. Le 8 juillet, le jeune caporal du centre d’incendie et de secours d’Albertville avait été tué, emporté par la chute d’un bloc rocheux alors qu’il luttait contre un feu de végétation.

À l’époque, Laurent Nuñez avait précisé sur le réseau social X que le jeune homme était décédé « alors qu’il combattait depuis une partie de la nuit un feu de forêt ».

Près de 250.000 pompiers en France

La France compte environ 250.000 sapeurs-pompiers. Parmi eux, près de 200.900 sont volontaires, environ 44.300 sont des pompiers professionnels et 13.370 appartiennent aux unités militaires de Paris et Marseille.

(Avec AFP)

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