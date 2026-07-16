« Il n’y a pas de doute que tout ce que vous avez fait, c’est ce qui a permis d’éviter le pire dans une situation extraordinaire, puisque on n’a jamais connu ça depuis plus de huit décennies », a lancé le chef de l’Etat aux pompiers, élus locaux et forces de l’ordre.

« Cela a permis d’éviter le pire », « de ne pas déplorer une victime », s’est-il félicité depuis le poste de commandement opérationnel installé à Noisy-sur-Ecole en Seine-et-Marne, sur une portion de cette forêt emblématique et fragile à 60 km au sud-est de Paris, classée « réserve de biosphère » par l’Unesco.

Avec près de 11.000 feux et 35.000 hectares touchés par les flammes, la surface brûlée en France à mi-juillet a « d’ores et déjà dépassé » le total de la saison passée, a souligné à ses côtés le directeur général de la Sécurité civile Julien Marion.

« Cela veut dire que depuis trois semaines, les sapeurs-pompiers gèrent entre 250 et 300 feux de manière simultanée », a-t-il insisté.

Les points de vigilance « changent tous les jours. Là, nous allons par exemple avoir un week-end très difficile dans le Sud », en particulier dans le Var avec « un risque extrême », a-t-il alerté.

Le chef de l’Etat a assuré qu’il n’y aurait « aucune tolérance » pour les incendiaires « parce que c’est notre territoire national qui est attaqué chaque fois qu’un feu se déclenche ».

A Fontainebleau, la situation a été calme pendant la nuit, avec une « activité de feu moindre par rapport à la nuit précédente », a dit à l’AFP le commandant Paul-Edouard Laurain, porte-parole des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne.

Le feu est toujours « fixé » mais « pas encore éteint ». Le quasi-millier de pompiers qui luttent depuis quatre jours contre plusieurs incendies dans la forêt va recevoir le renfort de 120 militaires du génie en provenance de l’est de la France, habitués à préparer terrain et infrastructures.

En effet, compte tenu de la tourbe et du sable qui composent cette forêt renommée, les pompiers sont contraints de s’attaquer à chaque souche d’arbre où le feu a repris car l’incendie peut repartir de plus belle un peu plus loin.

Ils sont ainsi obligés de « noyer » chaque petit foyer d’incendie avec le renfort des largages aériens, mais aussi de retourner la terre avec des bêches, un travail fastidieux qui demande beaucoup de main-d’œuvre et va prendre deux à trois semaines.

Recours à l’A400 M

Quant à la réouverture de l’autoroute A6, bloquée à cause des flammes, le préfet de Seine-et-Marne Pierre Ory a évoqué que cela pourrait se faire vendredi soir « si on peut » car « il y a eu des dégâts sur les structures et les glissières notamment. Il faut les changer ».

Quelque 950 sapeurs-pompiers se sont relayés ces derniers jours dans le massif des Trois-Pignons et dans le secteur de la Faisanderie, appuyés par trois Canadair, un Dash, deux hélicoptères bombardiers d’eau et un hélicoptère de commandement.

Jeudi, seuls le Dash et les hélicoptères étaient encore en action pour la journée, à la faveur de l’amélioration de la situation.

Une polémique politique a accompagné cet incendie, le Rassemblement national et La France insoumise accusant le pouvoir macroniste d’avoir annulé en 2024 la commande de deux Canadair, appareils dédiés à l’attaque directe et massive des incendies, en décidant une réduction du budget de la Sécurité civile.

Au contraire, Emmanuel Macron a affirmé jeudi avoir relancé la production de ces appareils grâce à une action européenne. « En 2017, on ne produisait plus de Canadair. Il n’y avait pas de polémique à l’époque pour savoir si c’était deux, quatre ou six. On en produisait zéro », a-t-il relevé.

Dans quelques jours, la Sécurité civile « va pouvoir expérimenter, si c’est nécessaire, le recours à l’A400M pour procéder à des largages de grande capacité », a indiqué son directeur.

L’Airbus A400M, un avion de transport militaire, pourra être équipé d’un kit de largage d’eau de grande capacité, de 20 tonnes, soit l’équivalent de trois Canadair.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place dans les prochaines heures d' »un guichet unique » afin de collecter des fonds pour la forêt de Fontainebleau.

« Je compte sur chacune et chacun pour pouvoir dès maintenant donner » et permettre « de replanter, de rebâtir et de continuer de nous améliorer aussi pour que cette forêt soit encore demain mieux protégée », a-t-il ajouté.

(Avec AFP)