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Paris: Emmanuel Macron Receives Felix Tshisekedi
Emmanuel Macron le 23/01/2026 ; Credit:J.E.E/SIPA/2602230242

Attentats à la bombe en Syrie : Emmanuel Macron sain et sauf, sa visite se poursuit

Le président français Emmanuel Macron est sain et sauf et poursuit sa visite en Syrie, a assuré mardi l'Elysée après l'explosion de deux bombes à proximité de l'hôtel où il a passé la nuit dans le centre de Damas.
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Le chef de l’Etat français avait quitté l’établissement au moment où les explosions sont survenues. Il se trouve actuellement au palais présidentiel où se déroule un entretien élargi des dirigeants français et syrien avec leur délégation, qui sera suivi d’un tête-à-tête avec Ahmad al-Chareh, selon la présidence française.

L’une des bombes était placée dans une benne à ordures et l’autre dans un véhicule à proximité de l’hôtel Four Seasons, a détaillé la source de sécurité.

Le dirigeant français avait déjà quitté l’établissement pour se rendre au palais présidentiel, où il tient actuellement un entretien avec son homologue Ahmad al-Chareh, selon une équipe de l’AFP sur place.

Des journalistes de l’AFP ont vu des fenêtres du ministère du Tourisme, qui fait face au luxueux hôtel Four Seasons, brisées par les explosions.

Des forces de sécurité se sont déployées en force sur les lieux, vers lesquels ont convergé des ambulances, et interdisent l’accès aux journalistes.

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