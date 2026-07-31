Public Sénat
Le direct
Spain Ceuta
(AP Photo/Antonio Sempere)/EM115/26212312898697//2607311043

Ceuta : 60 000 personnes ont franchi la frontière ces dernières heures

Depuis jeudi, l’enclave espagnole de Ceuta connaît un afflux massif de migrants. 60 000 personnes sont entrées sur le territoire rapporte le président de la ville tandis que le premier ministre espagnol dénonce une « atteinte à l’intégrité territoriale de l’Espagne ».
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a qualifié vendredi d’« attaque » et d’ « atteinte à l’intégrité territoriale de l’Espagne » l’arrivée massive de quelque 60 000 migrants dans l’enclave de Ceuta depuis le Maroc. 57 personnes sont décédées en tentant de rentrer à Ceuta.

La petite ville de Ceuta, enclave espagnole sur le continent africain, connaît un afflux massif de migrants depuis le jeudi 30 juillet. Ce petit territoire de 20 km2 et de 85 000 habitants est régulièrement exposé à des flux migratoires importants. En 2021, sur fond de tensions diplomatiques entre l’Espagne et le Maroc, plusieurs milliers de migrants avaient réussi à franchir la frontière entre le Maroc et l’Espagne. Aujourd’hui, le premier ministre espagnol dénonce une rumeur lancée par des « mafias de trafiquants d’êtres humains » affirmant que la frontière était ouverte et qui aurait déclenché cet afflux massif. Selon le ministère de l’intérieur espagnol, 37 500 migrants ont déjà quitté Ceuta.

Du 1er janvier au 15 juillet, l’Espagne a enregistré une diminution de près de 25 % des arrivées sur son territoire. Un recul qui s’explique notamment par des accords signés avec le Maroc en février 2023 pour lutter contre la migration illégale. Le passage vers les îles Canaries a largement reculé avec une diminution de 61 % du nombre de passages. Toutefois, au gré de ces accords, les flux migratoires se sont déplacés. Ceuta est redevenue en 2026 l’une des portes privilégiées pour entrer en Europe avec une augmentation de plus de 149,4 % des passages par voie terrestre.

Jeudi, Juan Jesus Vivas, le président (PP) de la ville autonome de Ceuta, a fait part de son inquiétude face à des centres d’accueil « débordés et saturés ». Au nom de toutes les formations politiques représentées au sein de l’exécutif local, parmi lesquels le Parti populaire (PP, droite) et Vox (extrême droite), mais aussi le Parti socialiste (PSOE), Juan Jesus Vivas a demandé au gouvernement espagnol la déclaration de « l’état d’urgence national ». A Madrid, le président du PP, Alberto Nuñez Feijoo, a exigé du gouvernement qu’il « reprenne le contrôle » de l’enclave tandis que la direction de Vox, elle, dénonçait « une invasion ». 

Les autorités marocaines n’ont pas encore réagi publiquement. Selon l’AFP, des forces de sécurité marocaines ont toutefois été déployées dans la ville de Fnideq à la frontière avec l’Espagne.

(Avec AFP)

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Trump Netanyahu
8min

International

Rencontre Trump-Netanyahou : « Le président américain ne veut pas être tenu comptable par son opinion publique d’un alignement sur les choix stratégiques israéliens »

A l’occasion des funérailles du sénateur républicain Lindsey Graham, Donald Trump et Benyamin Netanyahou se retrouveront pour évoquer la guerre en Iran. L’occasion pour les deux dirigeants d’afficher une unité renouvelée face à l’Iran et de répéter leur refus de voir l’Iran développer des capacités nucléaires.

Le

Andy Burnham, new British Prime Minister Arrives at 10 Downing Street.
4min

International

Andy Burnham, le « roi du Nord » : qui est le nouveau Premier ministre britannique ?

Après le désaveu de Keir Starmer l’ex-premier ministre, Andy Burnham a pris sa succession ce lundi 20 juillet. Plusieurs fois ministre et maire de Manchester, cet élu populaire compte bien réorganiser le pays et faire mieux que ces prédécesseurs. Reçu par le roi cet après-midi, le chef du parti travailliste a été officiellement nommé Premier ministre.

Le

U.S President Trump Joins Memorial Day Event
6min

International

Avec « le boys band masculiniste » de Donald Trump, la virilité se gouverne à coups d’hormones

En annonçant que l’armée américaine va désormais mesurer le taux de testostérone de ses soldats pour détecter d’éventuels déficits et proposer des traitements hormonaux, le ministre de la Défense Pete Hegseth franchit un nouveau cap dans la mise en scène d’une masculinité érigée en vertu politique. Pour ses soutiens, il s’agit d’améliorer les performances des troupes. Pour ses détracteurs, cette décision s’inscrit dans un projet idéologique plus vaste, celui d’un pouvoir masculiniste qui fait de la biologie un instrument politique.

Le