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Négociations Iran-Etats-Unis : « Monsieur Netanyahou sait ce qu’il veut, le président américain c’est beaucoup moins sûr », juge Dominique Trinquand

Invité de la matinale de Public Sénat, le général Dominique Trinquand est revenu sur les dernières évolutions dans le conflit qui oppose l’Iran aux Etats-Unis et les dernières tentatives de négociation entre les belligérants.
Henri Clavier

Par Henri Clavier

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Alors que les discussions entre l’Iran et les Etats-Unis au Pakistan sont à l’arrêt, le chef de la diplomatie iranienne se rend, ce lundi 27 avril, en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Samedi soir, Donald Trump a annulé le déplacement de ses négociateurs, Jared Kushner et Steve Witkoff, au Pakistan. Une situation qui selon le général Dominique Trinquand reflète la position de force dans laquelle se trouve l’Iran qui a transmis une nouvelle proposition aux Etats-Unis pour mettre fin à la guerre

« [Donald Trump] est impuissant, la manœuvre est entre les mains des Iraniens », insiste Dominique Trinquand, rappelant que la proposition iranienne prévoit une réouverture du détroit d’Ormuz, un point déterminant pour les Etats-Unis. 

Par ailleurs, la question du nucléaire iranien reste en suspens et, selon le média américain Axios, pourrait être tranchée plus tard. « Le président Trump est en train de se rapprocher d’un accord qui est celui qu’il a déchiré en 2018 », juge Dominique Trinquand même si la position américaine sur la proposition de l’Iran demeure inconnue. 

« La manœuvre est entre les mains des Iraniens » 

Pour l’ancien militaire, les derniers développements illustrent la difficulté des Etats-Unis à poursuivre des objectifs militaires clairs dans sa confrontation avec l’Iran. « Monsieur Netanyahou sait ce qu’il veut, le président américain c’est beaucoup moins sûr. Il est impuissant, la manœuvre est entre les mains des Iraniens », pointe Dominique Trinquand. Comme d’autres analystes, Dominique Trinquand estime que le gouvernement israélien a réussi à pousser les Etats-Unis dans la guerre. « Le premier ministre Netanyahou ça fait 20 ans qu’il a cette stratégie, il a essayé de convaincre tous les présidents américains », rappelle le général.

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