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Ukraine : « La Russie est en train de perdre cette guerre », affirme le ministre des affaires étrangères espagnol

Au moment où les experts affirment que l’Ukraine a repris près de 290 km² de territoire, et où Moscou multiplie ses attaques sur la capitale ukrainienne avec ses missiles intercontinentaux, le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares, temporise, au micro de Caroline de Camaret, sur la nécessité de reprise des pourparlers directs avec Moscou. Une interview à retrouver en intégralité dans l’émission Ici l’Europe.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

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Pour le ministre des Affaires étrangères espagnol, il ne fait aucun doute que « la Russie est en train de perdre cette guerre. » Il en veut pour preuve que les combats s’éternisent : « D’après Vladimir Poutine, cette guerre aurait dû prendre un week-end ou tout au plus 72 heures, cela fait cinq ans que cela dure ! » Pour José Manuel Albares : « On doit défendre l’indépendance, la démocratie et l’intégrité territoriale de l’Ukraine (…) Pour que, non seulement l’Ukraine gagne la guerre mais surtout qu’elle gagne la paix. »

Reprendre le dialogue avec la Russie ?

Interrogé sur la nécessité de rouvrir un dialogue avec la Russie, José Manuel Albares temporise : « La vraie question, c’est pour parler de quoi exactement ? J’aimerais bien qu’il y ait une table de négociation, j’aimerais bien qu’il y ait un cessez-le-feu, mais la Russie ne veut pas en entendre parler. Le président Zelensky a mis sur la table un plan de paix à plusieurs reprises, plusieurs médiateurs ont essayé de ramener les Russes à la table des négociations, d’obtenir ne serait-ce qu’un cessez-le-feu, ils n’ont pas abouti. S’il y avait une vraie chance de pourparlers de paix, bien sûr, pourquoi pas ! »

Ne pas compter que sur l’OTAN

Enfin questionné sur l’indépendance des Européens en matière de sécurité, s’il réaffirme son attachement au partenariat transatlantique en matière commerciale et de sécurité, il insiste sur la nécessité de créer une armée européenne : « Nous sommes complètement en faveur que, de plus en plus, comme nos amis américains nous y invitent depuis longtemps, les Européens prennent leur sécurité en main. (…) J’appelle à une armée européenne, qui ne se substitue pas aux armées nationales, mais qui pourrait nous garantir contre les menaces faites à l’Europe. » conclut-il.

L’émission est à retrouver en intégralité ici.

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