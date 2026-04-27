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Tirs à Washington : « Le président Trump vit autour de la violence, il exacerbe la violence », juge le général Dominique Trinquand

Invité de la matinale de Public Sénat, le général Dominique Trinquand évoque l’attaque contre le gala des correspondants de la Maison blanche auquel participait Donald Trump. Au-delà des failles de sécurité, le général Trinquand rappelle qu’il s’agit de la troisième action contre Donald Trump et que ce dernier « exacerbe la violence ».
Henri Clavier

Par Henri Clavier

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Samedi soir, le président américain, Donald Trump, a dû être évacué en urgence du dîner des correspondants accrédités à la Maison Blanche qui devait se tenir, samedi 25 avril, à Washington, après que des tirs ont été entendus dans l’hôtel où se tenait l’événement. « Ce n’est pas la première fois ces dernières années que notre République est attaquée par un assassin en puissance qui cherchait à tuer », a alors réagi le président américain. 

« Il faut condamner bien sûr toute violence en politique, mais le président Trump vit aussi autour de la violence, il exacerbe la violence », réagit le général Dominique Trinquand qui souligne la récurrence de ce type d’événement aux Etats-Unis. « La violence aux Etats-Unis est toujours présente, la présence des armes est phénoménale, ça fait trois fois que le président est ciblé », rappelle Dominique Trinquand. Ce dernier semble par ailleurs écarter la possibilité d’une faille dans le dispositif de sécurité américain.

 « Dans un hôtel, soit vous faites comme à Islamabad, vous fermez la ville », soit il existe des failles sécuritaires note le général Dominique Trinquand. Le président américain a diffusé des images de surveillance de l’entrée de l’hôtel sur lesquelles on peut voir le tireur tenter de s’introduire dans la salle où se tenait le gala. Le suspect, largement identifié par la presse américaine sous le nom de Cole Allen, 31 ans, a cherché à assassiner le président américain et de hauts responsables de son administration, ont indiqué de hauts responsables dimanche. Le suspect doit être présenté dans la journée à un juge fédéral à Washington. 

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