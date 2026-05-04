Bouches-du-Rhône : « Je suis candidate à ma réélection aux sénatoriales », annonce Valérie Boyer

Ça bouge. Les choses s’accélèrent en vue des sénatoriales dans les Bouches-du-Rhône. Alors que le président Renaissance (ex-LR) de la région PACA, Renaud Muselier, a annoncé se lancer dans la course et que la ministre Sabrina Roubache « a décidé » aussi d’être candidate, selon La Tribune Dimanche, une sénatrice sortante officialise ce lundi sa candidature. C’est Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône.

« Reconnaissance du génocide des chrétiens d’orient », « défense des femmes victimes » et « opposition au voilement des fillettes mineures »

« Je suis candidate à ma réélection aux sénatoriales. Parce que je représente une femme sortante, et surtout la droite assumée, qui n’a jamais failli à ses convictions ni à ses engagements », annonce la sénatrice des Bouches-du-Rhône à publicsenat.fr. Celle qui a été élue sénatrice lors du scrutin de 2020 rappelle avoir « été élue trois fois députée, dans des circonscriptions complexes, élue maire en 2014 », laissant après son départ « une mairie à droite et une circonscription à droite ».

« Je souhaite continuer à porter des dossiers locaux, nationaux et internationaux », soutient la sénatrice sortante, comme « la reconnaissance du génocide des chrétiens d’orient », « la défense des femmes victimes de violence conjugales, les enfants victimes » ou encore, pour cette soutien de Bruno Retailleau, « l’opposition au voilement des fillettes mineures, qui n’est pas possible pour moi. C’est discriminant, contraire à nos principes républicains. Il ne faut pas apprendre aux petites filles qu’elles sont inférieures aux hommes ». Elle ajoute bien sûr sur la liste des thématiques qui lui tiennent à cœur « la défense des élus locaux, le statut de l’élu ».

« Il faut que la droite soit représentée pour ce qu’elle est dans les Bouches-du-Rhône »

Mais Valérie Boyer n’imagine pas forcément se lancer sur une liste seulement LR. Car des discussions sont engagées avec Renaud Muselier. La sénatrice LR n’écarte pas un deal. « Je suis ouverte à tout. Mais il faut que la droite soit représentée pour ce qu’elle est dans les Bouches-du-Rhône, c’est-à-dire une droite qui a progressé dans le département », souligne la sénatrice LR. Plus précisément, « de nouveaux territoires ont été conquis par des maires de droite, comme Istres, Les Pennes-Mirabeau, Saint-Rémy-de-Provence. Et des maires de droite ont été élus avec des scores incroyables, au premier tour, comme à La Ciotat ou Salon de Provence ».

Mais est-il imaginable qu’elle parte sur la même liste que Renaud Muselier ? « Oui, c’est tout à fait imaginable », confirme Valérie Boyer, rappelant avoir « participé à la coalition autour de Martine Vassal pour les municipales à Marseille », aux côtés de Renaud Muselier. Autrement dit, cette liste commune aux sénatoriales ne serait que la prolongation logique de l’union municipale. Renaud Muselier lui-même confirme les négociations en cours. « On discute » avec LR, confie à publicsenat.fr le numéro 1 de la région, « pour additionner, il faut discuter ». Et entre la composition de la liste, le poids de chaque formation, voire le groupe où Renaud Muselier pourrait atterrir, il y a de quoi « discuter ».