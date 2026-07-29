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Carburant : le gouvernement prolonge l’aide « grands rouleurs » jusqu’au 31 août

Mardi 28 juillet, dans un contexte d’incertitude autour du détroit d’Ormuz, Sébastien Lecornu a annoncé la prolongation du dispositif d’aide aux « grands rouleurs ».
Henri Clavier

Par Henri Clavier

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Ce matin, après une nuit marquée par des frappes conjointes des Etats-Unis et de l’Arabie saoudite sur l’Irak, les cours du pétrole ont de nouveau augmenté après une tendance à la baisse ces derniers jours. Vers 6 h 30, le prix du baril de WTI nord-américain grimpait de 4,10 %, à 82,51 dollars (soit 72,51 euros), et celui du baril de brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagnait 4,19 %, à 87,61 dollars (soit 76,99 euros). Il s’agit d’un net rebond après le reflux des derniers jours, marqués par une suspension des affrontements entre l’Iran et les Etats-Unis.

Mardi 28 juillet, « face aux incertitudes qui persistent autour du détroit d’Ormuz », le premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé sur X que l’aide aux « grands rouleurs » allait être prolongée jusqu’au 31 août. Ce dispositif, mis en place au printemps pour soutenir le pouvoir d’achat des personnes obligées d’utiliser leur véhicule, permet d’obtenir jusqu’à 100 euros d’aide. Accessible sous conditions de ressources, le dispositif touche environ 3 millions de personnes, en priorité certaines professions comme les infirmières, les aides à domicile ou les aides soignants. Enfin, pour être éligible, il faut avoir utilisé un véhicule thermique ou hybride non rechargeable à des fins professionnelles et réalisant au moins 15 km par trajet domicile-travail ou 8 000 km par an.

En juin, le ministre des Comptes publics, David Amiel, estimait lors de son audition au Sénat que le coût de ce dispositif pour les finances publiques serait d’environ 320 millions d’euros.

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