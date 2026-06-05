« Des citoyens peuvent prendre part à ce suffrage » : les communes ont élu leurs grands électeurs en vue des sénatoriales de septembre

Ordre du jour un peu particulier ce vendredi en fin d’après-midi à l’Hôtel de ville de Rouen. À un couple marié sur la place attenante, dominée par la statue de Bonaparte, se sont succédé les conseillers municipaux, dépêchés pour un seul événement. Comme dans près de 200 autres villes du pays de plus de 30 000 habitants dans les départements concernés par les élections sénatoriales du 27 septembre, la cité normande réunissait son conseil municipal pour procéder à l’élection de délégués supplémentaires. Aux côtés de la totalité des élus de la ville, ces personnalités élues ce vendredi se rendront dans les urnes fin septembre pour le renouvellement de la moitié de la chambre haute du Parlement. Ce type d’électeur constitue l’essentiel des 162 000 grands électeurs convoqués pour les sénatoriales, un vote qui est obligatoire, rappelons-le. Parlementaires, conseillers régionaux et départementaux seront aussi du déplacement.

L’enjeu de cette désignation de grands électeurs supplémentaires est de rééquilibrer le poids des moyennes et grandes villes dans le corps électoral des sénatoriales. Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les conseillers municipaux doivent choisir leurs délégués, car tous les membres du conseil ne sont pas délégués de droit, contrairement à ce qui est en vigueur dans les communes de plus de 9 000 habitants. Dans les villes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux procèdent à l’élection de délégués supplémentaires, à raison d’un par tranche complète de 800 habitants à partir du seuil de 30 000 habitants.

Dans le cas de la ville aux cent clochers, avec près de 118 000 habitants, les 55 membres du conseil municipal ont procédé à l’élection de 109 délégués supplémentaires (et 35 suppléants). Le seuil était officiellement fixé par arrêté préfectoral, pour chaque commune.

Une arithmétique sans grande surprise

Il est 17 heures passées de trois minutes lorsque le maire (PS) de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol ouvre la séance. Le scrutin par liste à la proportionnelle doit se faire à bulletin secret, à l’urne, disposée au centre de la salle du conseil municipal, réaménagée dans les années 1960 dans un style moderniste. Le vote se fait sous la supervision de quatre conseillers, les deux benjamins et les deux aînés de l’assemblée. L’opération est en réalité sans grand suspens. « De fait, chaque membre appartient à un groupe politique et évidemment le suffrage se porte sur la liste qui est portée par son groupe », nous explique Adrien Naizet, adjoint (PS) au maire, membre du groupe majoritaire « Fiers de Rouen ».

Autrement dit, il ne s’agit que d’arithmétique ce vendredi. Sauf improbable mobilisation insuffisante dans un groupe. Le conseil est quasiment au complet, quelques rares absents ont pu bénéficier d’un vote par procuration par l’un de leurs collègues. « Si vous votez trois fois, vous irez en prison », sourit le maire.

Six listes de délégués supplémentaires s’affrontent. Au sein de la majorité, la liste de Fiers de Rouen, à majorité socialiste (27 sièges au conseil), celle des écologistes (11 sièges), et celle des communistes (3 sièges). Dans l’opposition, on comptait également autant de listes que de groupes : celle de Réussir Rouen (7 sièges), l’opposition droite-centre-indépendants, celle de Rouen insoumise (3 sièges) et celle de Rouen Conquérante (3 sièges), où siègent les conseillers du Rassemblement national.