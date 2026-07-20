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Sénatoriales 2026 : La France insoumise lance ses troupes à l’assaut d’un Sénat qui lui échappe encore

À deux mois des élections sénatoriales du 27 septembre, La France insoumise dévoile ses 90 têtes de liste dans les départements concernés par le renouvellement de la moitié de la Haute Assemblée. Sans aucun sénateur à ce jour, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon espère transformer sa percée aux municipales en premiers sièges au Palais du Luxembourg.
Emma Bador-Fritche

Par Emma Bador-Fritche

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Une campagne pour tenter d’ouvrir les portes du Sénat. Après avoir consolidé son poids à l’Assemblée nationale avec 71 députés, La France insoumise s’attaque désormais à son principal angle mort institutionnel : le Sénat. Le mouvement ne compte aujourd’hui aucun représentant dans la Haute Assemblée, une singularité pour une formation qui s’est imposée comme l’une des principales forces de gauche au niveau national. Le paradoxe n’échappe à personne chez les Insoumis. Leur fondateur, Jean-Luc Mélenchon, demeure l’une des figures politiques à avoir siégé au Sénat, entre 1986 et 2010. Seize ans après son départ du Palais du Luxembourg, son mouvement tente pour la deuxième fois d’y faire son entrée.

À moins de deux mois du scrutin du 27 septembre, LFI dévoile les 90 têtes de liste investies dans les départements concernés par le renouvellement de la série 2, soit 178 sièges. Une série réputée moins favorable au mouvement que celle qui sera renouvelée en 2029, notamment parce qu’elle ne comprend ni le Nord, ni Paris, ni les autres départements franciliens où les Insoumis ont récemment renforcé leur implantation.

Les municipales comme point d’appui

Cette campagne sénatoriale est la conséquence directe des élections municipales de 2026. Comme le Rassemblement national, La France insoumise regardait déjà vers les sénatoriales au soir des municipales, ces élections étant largement déterminées par la composition du collège des grands électeurs, constitué en immense majorité de conseillers municipaux. Jusqu’alors, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon souffrait d’un faible ancrage local, handicap majeur pour espérer envoyer des élus au Sénat. Les conquêtes municipales du printemps changent partiellement la donne, sans pour autant bouleverser les équilibres. Dans son communiqué de lancement de campagne, le mouvement revendique une « percée historique aux élections municipales et consulaires » et affirme présenter des candidatures « porteuses du programme de rupture du Nouveau Front populaire » dans l’ensemble des départements concernés.

Les candidats défendront notamment le renforcement des moyens financiers des communes, l’indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l’inflation, la lutte contre les déserts médicaux, une gestion publique de l’eau, le développement des transports publics ou encore l’abrogation de la réforme des retraites à 64 ans.

LIRE AUSSI – Sénatoriales : après sa percée aux municipales, LFI espère faire son « entrée au Sénat »

Le Rhône, principal espoir des Insoumis

Parmi les départements les plus observés figure le Rhône, devenu la principale cible stratégique de LFI. Les victoires enregistrées aux municipales à Vénissieux, Vaulx-en-Velin et Saint-Fons offrent au mouvement son meilleur réservoir de grands électeurs dans cette série sénatoriale. C’est dans ce département que se présente Gabriel Amard, député LFI, considéré comme le candidat disposant des meilleures chances de décrocher le premier siège de sénateur insoumis.

Le communiqué publié le 17 juin par Gabriel Amard et sa colistière Pauline Fivel fixe clairement l’ambition : « faire son entrée dans la chambre haute ».

Le choix assumé de l’autonomie

Comme en 2023, La France insoumise présentera dans la plupart des départements des listes autonomes, là où les socialistes, écologistes et communistes privilégient traditionnellement des listes communes pour maximiser leurs chances d’obtenir des sièges.

Ce choix pourrait de nouveau alimenter les tensions au sein de la gauche. Lors du précédent renouvellement sénatorial, en 2023, plusieurs responsables socialistes et communistes avaient accusé les listes insoumises d’avoir contribué à faire perdre des sièges à la gauche en dispersant les voix des grands électeurs. LFI assume néanmoins cette stratégie. Dans son communiqué, le mouvement dénonce même les « tentatives réitérées de la vieille gauche d’empêcher les insoumis d’entrer au Sénat ».

Une première étape avant 2029

Les dirigeants insoumis savent que cette échéance constitue surtout un premier test. La géographie électorale de la série renouvelée en 2026 demeure peu favorable au mouvement, alors que le renouvellement de 2029 concernera notamment l’ensemble de l’Île-de-France, où LFI dispose désormais d’un ancrage bien plus solide. Les ambitions affichées restent donc prudentes. Obtenir un premier sénateur constituerait une victoire symbolique majeure, mais l’objectif plus large est aussi d’installer durablement le mouvement dans un scrutin où il part avec un retard historique.

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