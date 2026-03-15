Direct. Résultats du premier tour des élections municipales : la participation devrait atteindre 56 %, selon la projection Ipsos BVA

Les Français sont appelés aux urnes dans les 34.875 communes de France pour le premier tour des élections municipales 2026. Un scrutin particulier. S’il s’agit avant tout d’une élection locale, les enjeux n’ont peut-être jamais été aussi nationaux pour des municipales, à un an de la présidentielle de 2027.

La droite, avec les LR, vise une stabilité et rêve de reprendre Paris, avec Rachida Dati. Le PS, qui a aussi encore de nombreuses villes, notamment de plus de 100.000 habitants, espère aussi conserver ses bastions et gagner quelques communes, comme Toulouse. Mais dans la ville rose, un accord avec LFI pourrait être nécessaire. Or le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui a coupé les ponts avec le PS, attaque les maires sortants de gauche, en présentant des candidats. Le RN mise principalement sur Toulon, voire, selon la configuration du second tour, sur Marseille. Horizons va tenter de garder ses grandes villes et Renaissance a des ambitions très limitées. A noter que 68 % de communes n’ont qu’une seule liste, conséquence de la réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1.000 habitants. On connaît dans ce cas déjà le nom du maire, au risque d’amplifier l’abstention.

Publicsenat.fr vous fait vivre la soirée électorale du premier tour, entre les principaux résultats, les points chauds, les déclarations des leaders politiques et les analyses par parti et pour les principales villes, sans oublier notre carte interactive, avec les résultats, commune par commune.