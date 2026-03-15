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Direct. Résultats du premier tour des élections municipales : la participation devrait atteindre 56 %, selon la projection Ipsos BVA

Second round legislative election-Dijon
Crédits : KONRAD K./SIPA

Direct. Résultats du premier tour des élections municipales : la participation devrait atteindre 56 %, selon la projection Ipsos BVA

Suivez en direct la soirée électorale du premier tour des municipales sur publicsenat.fr, avec les principaux résultats, les points chauds, les déclarations et nos analyses, sans oublier notre carte interactive, avec les résultats, commune par commune.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

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Les Français sont appelés aux urnes dans les 34.875 communes de France pour le premier tour des élections municipales 2026. Un scrutin particulier. S’il s’agit avant tout d’une élection locale, les enjeux n’ont peut-être jamais été aussi nationaux pour des municipales, à un an de la présidentielle de 2027.

La droite, avec les LR, vise une stabilité et rêve de reprendre Paris, avec Rachida Dati. Le PS, qui a aussi encore de nombreuses villes, notamment de plus de 100.000 habitants, espère aussi conserver ses bastions et gagner quelques communes, comme Toulouse. Mais dans la ville rose, un accord avec LFI pourrait être nécessaire. Or le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui a coupé les ponts avec le PS, attaque les maires sortants de gauche, en présentant des candidats. Le RN mise principalement sur Toulon, voire, selon la configuration du second tour, sur Marseille. Horizons va tenter de garder ses grandes villes et Renaissance a des ambitions très limitées. A noter que 68 % de communes n’ont qu’une seule liste, conséquence de la réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1.000 habitants. On connaît dans ce cas déjà le nom du maire, au risque d’amplifier l’abstention.

Publicsenat.fr vous fait vivre la soirée électorale du premier tour, entre les principaux résultats, les points chauds, les déclarations des leaders politiques et les analyses par parti et pour les principales villes, sans oublier notre carte interactive, avec les résultats, commune par commune.

18h30

Nette hausse de la participation à Besançon, Bastia au-dessus de la moyenne nationale

À rebours la tendance nationale, on constate une hausse plus importante de la participation dans quelques villes moyennes, selon l’estimation Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.
 À Besançon, avec une participation finale estimée à 57,3 %, elle dépasserait celle de 2014 (54,1 %) de plus de 3 points. Elle est supérieure de 18,5 points par rapport à 2020.
Participation finale également notable à Bastia, avec 63,5 % de votants, bien loin devant la participation nationale attendue à 56 %. C’est plus qu’en 2020 (44,4 %) mais significativement moins qu’en 2014 (79,3 %).
À Calais, la participation finale atteindrait 51,0 %. C’est bien mieux qu’en 2020 (37,7 %) mais toujours moins qu’en 2014 (56,1 %). Même cas de figure à Perpignan, où la participation finale ne devrait pas dépasser les 50 %. Estimée à 48,2 %, elle rebondit par rapport au scrutin organisé durant le covid-19 (39,7 %) mais cela reste toujours en retrait par rapport à celui de 2014 (57,0 %).
18h00

La plupart des bureaux de vote ont fermé

Dans certaines grandes villes, il est possible de voter jusqu’à 19 heures, et même 20 heures dans les métropoles.

17h55

L’ancienne ministre Ericka Bareigts annonce sa réélection à Saint-Denis de la Réunion

Bareigts
La socialiste Ericka Bareigts annonce sa réélection à Saint-Denis (La Réunion). Élue sur la liste d’union de la gauche, elle était devenue la première femme à la tête de la ville en 2020. Elle était secrétaire d’État chargée de l’Égalité réelle puis ministre des Outre-mer dans les gouvernements Valls et Cazeneuve.
Opposée à huit candidats, elle a recueilli plus de 60 % des voix selon des résultats partiels. « Je voudrais remercier les électeurs qui nous ont fait confiance de façon aussi nette […] C’est le résultat d’un travail énorme que nous faisons depuis des années », a-t-elle déclaré aux journalistes à son arrivée à son QG de campagne.
17h45

La participation par départements : 72,43 % en Corse-du-Sud, 17,95 % en Guadeloupe

A 17h, les préfectures ont communiqué le taux de participation par département. Parmi les bons élèves, la Corse-du-Sud arrive en tête avec 72,43 %, 61,74 % en Corrèze, 62,31 % dans la Creuse, 60,57 % dans les Alpes de Haute-Provence, 58,82 % en Haute-Vienne, 50,65 % de participation dans les Deux Sèvres. A l’inverse, en Martinique, la participation est de 18,85 %, 17,95 % en Guadeloupe, 21,19 % dans le Vaucluse. A Paris, 44,01 % des électeurs sont allés aux urnes.

17h05

La participation nationale devrait atteindre 56 %, selon une estimation

La participation nationale devrait atteindre 56 %, selon la projection Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs
Pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Pour rappel, la participation finale en 2020 avait atteint 44,7 % en 2020, et 63,6 % en 2014.
17h00

48,90 % de participation à 17 heures

Selon le ministère de l’Intérieur, le taux de participation à 17 h, pour le premier tour des élections municipales 2026, s’établit à 48,90 %.

Seuls 38,8 % du corps électoral s’étaient déplacés à la même heure il y a six ans en 2020 en pleine crise Covid

Au premier tour des municipales de 2014, 54,7 % des électeurs avaient voté à 17 heures.

Les bureaux de vote fermeront à 18 heures, 19 heures ou, dans les plus grandes villes, 20 heures, heure à laquelle pourront être publiés les premiers résultats.

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