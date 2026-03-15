Direct. Résultats du premier tour des élections municipales : la participation devrait atteindre 56 %, selon la projection Ipsos BVA

Nette hausse de la participation à Besançon, Bastia au-dessus de la moyenne nationale
À rebours la tendance nationale, on constate une hausse plus importante de la participation dans quelques villes moyennes, selon l’estimation Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN.
À Besançon, avec une participation finale estimée à 57,3 %, elle dépasserait celle de 2014 (54,1 %) de plus de 3 points. Elle est supérieure de 18,5 points par rapport à 2020.
Participation finale également notable à Bastia, avec 63,5 % de votants, bien loin devant la participation nationale attendue à 56 %. C’est plus qu’en 2020 (44,4 %) mais significativement moins qu’en 2014 (79,3 %).
À Calais, la participation finale atteindrait 51,0 %. C’est bien mieux qu’en 2020 (37,7 %) mais toujours moins qu’en 2014 (56,1 %). Même cas de figure à Perpignan, où la participation finale ne devrait pas dépasser les 50 %. Estimée à 48,2 %, elle rebondit par rapport au scrutin organisé durant le covid-19 (39,7 %) mais cela reste toujours en retrait par rapport à celui de 2014 (57,0 %).