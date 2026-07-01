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La prochaine élection présidentielle aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027 (source au sein de l’exécutif)
Crédit : NICOLAS MESSYASZ / SIPA / 1704072333

La prochaine élection présidentielle aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027

Deux paires de dates étaient possibles. L'exécutif a fait son choix, qui sera officiellement arrêté ce 1er juillet, lors du Conseil des ministres.
Rédaction Public Sénat

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On connaît les dates du premier et du second tour de la prochaine élection présidentielle. Elle aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027, selon Ouest France et l’AFP. La date doit être officialisée ce mercredi en Conseil des ministres. Ce calendrier a été préféré à l’autre option, qui plaçait le scrutin une semaine plus tôt, les 11 et 25 avril, selon Ouest-France. Il aura donc lieu durant les vacances de printemps et pour le second tour au lendemain de la fête du Travail.

En vertu de la Constitution, le scrutin doit se tenir de 20 à 35 jours avant la fin du quinquennat actuel, Emmanuel Macron ayant commencé sa seconde présidence le 14 mai 2022.

On connaît également la date d’interruption des travaux parlementaires en séance. Comme lors de la précédente année présidentielle, la session prendra fin le 28 février.

Avec AFP.

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