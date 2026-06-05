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Lyhanna : Emmanuel Macron dénonce un « dysfonctionnement inacceptable », Sébastien Lecornu demande que « les conclusions de l’enquête administrative lui soient remises sous 15 jours »

Au lendemain de la découverte dans le Gers d'un corps étant probablement celui de Lyhanna, le président de la République dénonce depuis le Monténégro, un « dysfonctionnement inacceptable ». A l’issue de réunion de crise à Matignon entre Gérald Darmanin, Laurent Nunez et Sébastien Lecornu, ils « ont fait état d’éléments accablants dans la procédure, à tous les niveaux ».
Caroline Deschamps

Par Caroline Deschamps

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« Il est clair qu’il y a un dysfonctionnement […] et c’est inacceptable », a déclaré le chef de l’Etat, qui ne veut « entendre aucun argument de moyens dans cette affaire ».

Les enquêtes administratives devront établir « les responsabilités collectives, systémiques et les responsabilités éventuellement individuelles et prendre toutes les mesures requises », a ajouté le président en visite au Monténégro pour un sommet entre l’UE et les pays des Balkans.

Réunis peu après 10 h 30 à Matignon, le Premier ministre Sébastien Lecornu ainsi que les ministres Laurent Nuñez (Intérieur), Gérald Darmanin (Justice) et David Amiel (Comptes publics) devaient « faire un point de situation » sur l’affaire et évoquer les éventuelles failles dans le traitement de plaintes pour viols visant l’homme soupçonné d’avoir enlevé Lyhanna.

A l’issue de la réunion, Matignon a fait savoir à la presse que le Premier ministre « choqué », adressait » toutes ses condoléances à la famille de la victime ».

Le garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur ont fait un point complet sur l’affaire Lyhanna avec le Premier ministre. « Ils ont fait état d’éléments accablants dans la procédure, à tous les niveaux, qui rendent évidemment incompréhensible que le mis en cause n’ait pas été entendu dans le cadre de la plainte de viol déposée en août dernier ».

En outre Sébastien Lecornu et les ministres « ont convenu que l’État devait aussi examiner, pour ce qui le concerne, le fonctionnement de ses propres procédures. La question est de savoir si tous les signaux d’alerte ont été pris en compte à temps, si toutes les procédures ont fonctionné comme elles auraient dû fonctionner et si les priorités ont été les bonnes », fait encore savoir Matignon. « En conséquence, la mission d’Inspection lancée par les trois ministres doit aboutir rapidement et en transparence. Le Premier ministre a demandé que les premières conclusions lui soient remises sous 15 jours. »

 

Le garde des Sceaux, qui s’exprimera vendredi soir au JT de TF1, a invité tous les procureurs généraux à se réunir à la Chancellerie lundi matin.

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